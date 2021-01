Usa: Olimpiadi Tokyo, la Florida si offre come sito alternativo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone si prepara a gestire l’afflusso di visitatori internazionali che coinciderà con le olimpiadi estive di Tokyo, in un contesto ancora segnato dall’incertezza per la pandemia di coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui le soluzioni tecnologiche allo studio delle autorità giapponesi dovrebbero servire a creare “fasce precauzionali” per il contenimento dei contagi, garantendo il più possibile la libertà di movimento. Tokyo ha già precisato che la vaccinazione non sarà obbligatoria, e che i visitatori che accetteranno di sottoporsi a test diagnostici e di utilizzare applicazioni per il tracciamento dei contatti potranno evitare la quarantena obbligatoria. Le Olimpiadi di Tokyo dovrebbero essere il quinto grande evento globale dall’inizio della pandemia, e Tokyo ambisce a farne un modello organizzativo per il resto del mondo. (segue) (Nys)