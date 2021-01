Usa: Olimpiadi Tokyo, la Florida si offre come sito alternativo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone “non risparmierà alcuno sforzo” per tenere sotto controllo la pandemia di coronavirus, e consentire l’ingresso di visitatori stranieri in tempo per le Olimpiadi estive di Tokyo, rinviate al 2021 proprio a causa dell’emergenza sanitaria globale. Lo ha dichiarato lo scorso novembre il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, in un videomessaggio inviato all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Nel suo messaggio, il primo ministro ha sottolineato l’importanza di ripristinare quanto prima il traffico internazionale, nel contesto di una lotta rigorosa alla pandemia: “Nel mondo odierno, dove persone, merci, informazioni e capitali si muovono attraverso i confini su scala globale, la comunità internazionale deve rispondere alla crisi della Covid-19 tramite la collaborazione e la cooperazione”, ha dichiarato Suga. (segue) (Nys)