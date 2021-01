Usa: Olimpiadi Tokyo, la Florida si offre come sito alternativo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yoshiro Mori, ex premier del Giappone e presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi estive di Tokyo, ha dichiarato lo scorso settembre che l’evento sportivo si terrà quest'anno “a prescindere da quanto potrà accadere”. Intervenuto ad una serata di gala organizzata da una corrente del Partito liberaldemocratico giapponese, Mori ha illustrato le misure intraprese dal paese per garantire la sicurezza degli atleti e degli spettatori delle Olimpiadi, nel contesto della pandemia di coronavirus che ha costretto a rinviare l’evento al prossimo luglio. Una commissione guidata dal governo ha già studiato protocolli di immigrazione che consentiranno agli atleti di visitare il paese e allenarsi, anche nel caso il Giappone dovesse proibire gli ingressi dal loro paese d’origine. La scorsa settimana il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, ha espresso ottimismo in merito alla possibilità di tenere i Giochi il prossimo anno, pur prendendo atto della situazione di incertezza che permane a livello globale. (segue) (Nys)