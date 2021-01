Usa: Olimpiadi Tokyo, la Florida si offre come sito alternativo (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli organizzatori delle Olimpiadi estive di Tokyo, rinviate a quest'anno a causa della pandemia di coronavirus, intendono ridurre il numero dei funzionari all’evento del 10 o 15 per cento, nell’ambito di una serie di proposte per la riduzione dei costi. Lo riferisce la stampa giapponese. Sia il governo giapponese che il Comitato olimpico internazionale (Cio) stanno tentando di semplificare l’organizzazione dei Giochi, per limitare i costi aggiuntivi comportati dal rinvio dell’evento. La riduzione dei funzionari del Cio e dei comitati olimpici nazionali presenti all’evento comporterà una riduzione di costi in termini di trasporti, vitto e alloggio. Il comitato organizzatore ha anche proposto una serie di modifiche infrastrutturali che ridurranno il consumo energetico. Il pacchetto per la semplificazione dei Giochi include in tutto 52 misure, e potrebbe essere approvato oggi, al termini di un incontro di due giorni tra il comitato organizzatore e la commissione coordinatrice del Cio. (Nys)