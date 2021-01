Giappone-Usa: colloquio telefonico Blinken-Motegi, intesa su rafforzamento relazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inoltre accolta con particolare inquietudine a Tokyo la nuova legge approvata dalla Cina che permette alla Guardia costiera della Repubblica popolare di usare le armi nel caso in cui navi straniere coinvolte in “attività illegali” in acque contese disobbediscano agli ordini. Il disegno di legge è stato approvato in settimana dal comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, il massimo organo legislativo cinese, e costituisce motivo di preoccupazione per il governo del primo ministro giapponese Yoshihide Suga. “Austin e Kishi – si legge nel comunicato diramato oggi dal ministero della Difesa di Tokyo – si oppongono a qualsiasi tentativo di modificare unilateralmente lo status quo nel Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale. Si impegnano a mantenere un ordine basato sullo stato di diritto e sulla libertà di navigazione”. Il ministro giapponese ha definito “molto incoraggianti” le parole del nuovo capo del Pentagono. “Credo che il segretario alla Difesa Austin abbia un forte interesse a promuovere un ambiente sicuro in Asia e che attribuisca importanza all’alleanza con il Giappone”, ha concluso Kishi. (Git)