Kosovo: ambasciatore Ue lancia progetto da 7 milioni di euro a sostegno del settore giudiziario

- Il capo della rappresentanza della rappresentanza dell'Ue a Pristina, Tomas Szunyog, insieme al ministro della giustizia del Kosovo, Selim Selimi, i presidenti dei consigli giudiziari e procuratori e il direttore dell'Accademia della giustizia, hanno lanciato oggi il programma per il settore della giustizia Ue/Kosovo. Il progetto sarà attuato fino a gennaio 2024 e dispone di un budget di 7 milioni di euro, ha dichiarato l'Ufficio dell'Ue a Pristina in una nota. L'Unione sta attualmente investendo circa 50 milioni di euro in fondi dello strumento di assistenza preadesione per lo Stato di diritto in Kosovo. Il progetto si svolgerà in collaborazione con il ministero della giustizia, i Consigli giudiziari e procuratori del Kosovo e l'Accademia della giustizia, nonché altre parti interessate chiave del settore. Un obiettivo fondamentale è il miglioramento del coordinamento nel settore della giustizia e il sostegno all'attuazione della strategia del settore dello Stato di diritto. L'Ue e altri partner internazionali hanno sostenuto questa iniziativa. (segue) (Alt)