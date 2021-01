Kosovo: elezioni, attesa domani decisione Ecap su ricorsi partiti esclusi dalle liste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giuria per i reclami e gli appelli elettorali del Kosovo (Ecap) deciderà domani circa i ricorsi presentati dai sei partiti politici i cui candidati sono stati esclusi dalle liste delle prossime elezioni parlamentari da parte della Commissione elettorale centrale (Cec). Tra gli esponenti esclusi risulta anche il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, oltre che politici dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e dell'Iniziativa socialdemocratica (Nisma). La Commissione ha reso noto nei giorni scorsi che queste liste non sarebbero certificate in quanto risulterebbero tra i candidati nelle liste anche persone condannate per reati negli ultimi tre anni. "Non è stata ancora presa una decisione, domani è il termine per decidere", ha detto al quotidiano "Telegrafi" Mul Desku, presidente della segreteria della commissione elettorale per i reclami e i ricorsi. Nel frattempo, la Commissione elettorale centrale ha dichiarato che attenderà la decisione dalla Giuriaa per i reclami e gli appelli elettorali del Kosovo (Ecap) per ulteriori azioni. "Dopo la presentazione di eventuali reclami, l'Ecap ha 72 ore per decidere sui reclami che vengono presentati e ovviamente noi come Cec aspetteremo il processo decisionale di questa istituzione", ha detto nei giorni scorsi il portavoce della Cec, Valmir Elezi. (segue) (Alt)