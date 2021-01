Kosovo: elezioni, attesa domani decisione Ecap su ricorsi partiti esclusi dalle liste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine di questa settimana si profilano tre scenari in Kosovo come epilogo alla vicenda legata alle certificazione delle liste dei candidati parlamentari alle elezioni del 14 febbraio. Lo scrive oggi il quotidiano "Koha", commentando la presa di posizione della commissione elettorale centrale in favore dell'esclusione di alcuni candidati presentati dai partiti politici, tra i quali vi sarebbe anche il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti. Secondo "Koha", tra questi scenari non si può escludere la possibilità che i partiti interessati dalle esclusioni annuncino il boicottaggio delle elezioni del 14 febbraio. Gli altri scenari prevedono, invece, che i partiti che hanno presentato ricorsi contro l'esclusione rispetteranno la decisione finale del panel d'appello della commissione elettorale centrale o, successivamente, della Corte suprema del Kosovo. La presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, ha criticato gli annunci della commissione elettorale centrale parlando di decisione "senza precedenti" e "inammissibile". (segue) (Alt)