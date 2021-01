Kosovo: Corte dell'Aia prolunga detenzione per ex comandante Uck Mustafa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte internazionale dell'Aia ha prolungato la detenzione dell'ex comandante dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Salih Mustafa. Il giudice preprocessuale del Tribunale speciale del Kosovo Nicolas Guillou ha deciso di estendere la detenzione in custodia cautelare di Mustafa, incriminato dall'Ufficio specializzato dell'Ufficio dell'Aia per aver commesso crimini di guerra. Secondo quanto riferito dal portale di informazione "Gazeta Express", il giudice nella sua decisione ha concluso che Mustafa può ostacolare lo svolgimento del procedimento interferendo con vittime e testimoni. Il legale di Mustafa ha presentato una richiesta chiedendo che il suo cliente venga rilasciato con la condizionale in attesa del processo, ma la Corte ha ritenuto insufficienti i termini offerti dalla difesa. L'accusa contro Mustafa è stata confermata il 12 giugno 2020 e la versione finale è stata resa pubblica il 28 settembre 2020. Mustafa, che è detenuto all'Aia, si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse. (Alt)