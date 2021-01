Kosovo: elezioni, Aak sostituisce candidati con precedenti penali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La lista dei candidati del Movimento Vetevendosje in corsa per le elezioni parlamentari del 14 febbraio in Kosovo non cambia", ha detto la scorsa settimana il leader del Vetevendosje Kurti, precisando che intende rispettare le leggi e la Costituzione. "Sono il responsabile della lista che rispetta e si attiene strettamente alla Costituzione ed alle leggi, che difendono i diritti di noi tutti", ha affermato Kurti. Secondo quanto emerso nelle scorse ore, il leader del Movimento Vetevendosje, l'ex premier kosovaro Kurti, potrebbe non superare il via libera della Commissione elettorale centrale per correre alle elezioni parlamentari del 14 febbraio. Il quotidiano "Klan Kosova" cita proprie fondi secondo cui, oltre a Kurti, anche altri due candidati del Vetevendosje Albulena Haxhiu e Liburn Aliu non avrebbero superato il controllo preliminare della Commissione elettorale kosovara per il loro ruolo nel lancio di gas lacrimogeni nel Parlamento di Pristina negli scorsi anni quando il movimento della sinistra nazionalista è stato all'opposizione. (segue) (Alt)