Kosovo: elezioni, Aak sostituisce candidati con precedenti penali (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haxhiu ha commentato le notizie affermando che Kurti non può essere ostacolato in questo modo e, una sua eventuale esclusione, scatenerebbe la rabbia dei cittadini. "Questo è quello che accade in uno Stato catturato", ha dichiarato su Facebook. La commissione elettorale centrale ha annunciato oggi che 47 candidati alle elezioni del 14 febbraio sono stati trovati con alcuni problemi con la legge che ne mettono a rischio la partecipazione al voto. La commissione elettorale centrale del Kosovo ha richiesto nei giorni scorsi l'assistenza da parte di sei istituzioni nell'effettuare i controlli sui candidati in corsa per le elezioni del 14 febbraio. Secondo quanto spiegato dal portavoce della commissione Valmir Elezi, la richiesta in tal senso è stata inviata al Consiglio giudiziario del Kosovo, alla Corte d'appello sui ricorsi elettorali, al ministero dell'Interno, all'Agenzia di intelligence kosovara, al ministero degli Esteri e al ministero della Difesa. Il portavoce ha chiarito che, in base alle leggi kosovare, i membri dell'intelligence, della polizia e delle Forze di sicurezza non possono correre per le elezioni. Stesso discorso vale anche per il personale diplomatico. "In linea con gli obblighi costituzionali e legali per la cooperazione inter-istituzionali abbiamo chiesto a queste istituzioni di rispondere alla nostra richiesta di verifica nel più breve tempo possibile", ha dichiarato il portavoce. (Alt)