Germania: Covid, Merkel sostiene ulteriori limitazioni ai viaggi per turismo (2)

- A oggi, per entrare in Germania, chi nei 10 giorni precedenti si è recato n aree a rischio coronavirus deve registrarsi sull'apposito portale del governo federale. Inoltre, i viaggiatori devono effettuare un tampone per il Covid-19, entro le 48 ore precedenti o successive all'ingresso in territorio tedesco. L'esito del test, molecolare o antigenico, deve essere conservato per almeno dieci giorni, su supporto cartaceo o informatico. Chi si reca in Germania da un Paese a incidenza dei contagi particolarmente elevata o in cui siano diffuse le nuove varianti del virus è obbligato a effettuare il tampone necessariamente prima dell'ingresso. È, infine, previsto l'obbligo di quarantena di dieci giorni, riducibili della metà dopo un secondo tampone. Tale esame può essere effettuato esclusivamente dopo cinque giorni dall'ingresso in Germania. (Geb)