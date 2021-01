Governo: Fraccaro, bene Conte su sfiducia costruttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido le parole del presidente Conte: la fase difficile che il Paese sta vivendo richiede un’alleanza per gestire e progettare il rilancio, approvando le riforme che possono garantire stabilità come la sfiducia costruttiva". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. "E' un tema prioritario, soprattutto in un momento così delicato, per valorizzare il rapporto tra Parlamento ed esecutivo, dare continuità all’azione politica anche a livello internazionale e assicurare una prospettiva di governo più solida ai cittadini", aggiunge. (Com)