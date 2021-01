Usa: Biden, 200 milioni di dosi da Pfizer e Moderna, “300 milioni di vaccini entro estate”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, punta a somministrare 300 milioni di dosi del vaccino anti-Covid ai cittadini Usa entro l’estate. Lo ha assicurato il presidente Joe Biden, annunciando in conferenza stampa un potenziamento della campagna di vaccinazione nel Paese tramite l'acquisto di 200 milioni di dosi aggiuntive degli antidoti prodotti da Pfizer e Moderna, che dovranno essere disponibili per l'estate. Considerate le 100 milioni di dosi già ordinate “parliamo di vaccinare 300 milioni di cittadini” ha evidenziato Biden, precisando che questo “comunque non vuol dire sconfiggere la pandemia”. All’inizio del suo intervento, l’inquilino della Casa Bianca ha fatto eco alle precisazioni rilasciate nelle scorse ore dalla portavoce Jen Psaki, affermando che il progetto di 100 milioni di vaccinazioni in cento giorni “non è stata una promessa”, quanto piuttosto “la sfida più difficile per noi”. (segue) (Nys)