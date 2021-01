Venezuela: Usa avvertono governo Maduro, “perseguiremo chi viola i diritti umani”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha reso noto che le autorità degli Stati Uniti perseguiranno coloro che in Venezuela sono coinvolti in atti di corruzione o che commettono violazioni dei diritti umani. Lo ha assicurato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che sotto l’amministrazione del presidente Joe Biden “Washington perseguirà i soggetti implicati in casi di corruzione e violazione dei diritti umani" nel paese sudamericano. L'obiettivo finale dell’amministrazione è quello di “sostenere una transizione pacifica e democratica in Venezuela, attraverso elezioni libere ed eque", ha aggiunto Psaki. Il Venezuela soffre di una complessa emergenza umanitaria: un’emigrazione di massa coinvolge oltre 5,5 milioni di persone, la seconda iperinflazione più lunga della storia affligge il Paese in concomitanza ad una grande recessione economica, nonché una grave crisi politica, istituzionale e sociale. (Nys)