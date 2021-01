Vaccino: Primule, 3 febbraio scadenza offerte e proroga termine consegna da 30 a 45 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dei ritardi reiteratamente comunicati dalle aziende produttrici dei vaccini destinati al nostro Paese nonché, da ultimo, dei candidati vaccini, la tempistica della campagna di vaccinazione ha, suo malgrado, accusato dei rallentamenti. Di conseguenza, già da ieri è stata fissata al 3 febbraio 2021 la nuova data per la presentazione delle offerte per partecipare al Bando di gara per la realizzazione delle "Primule". Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa del commissario straordinario per emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. Oggi, inoltre, è stato modificato il termine previsto dal Bando per il completamento e la consegna per l’uso dei padiglioni: da 30 giorni inizialmente previsti agli attuali 45. Ciò al fine di garantire la partecipazione del più ampio numero di imprese alla realizzazione simultanea dei Padiglioni disegnati dall’architetto Boeri destinati alla vaccinazione dei cittadini, in coerenza con il nuovo scenario temporale.(Com)