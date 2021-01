Germania: Covid, Merkel sostiene ulteriori limitazioni ai viaggi per turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contenere la diffusione del coronavirus in Germania, la cancelliera Angela Merkel sostiene ulteriori limitazioni ai viaggi diretti verso il Paese a scopo di turismo. A tal fine, dovrebbero essere previsti controlli più severi alle frontiere tedesche. È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”, riassumendo l'intervento che Merkel ha tenuto alla riunione in videoconferenza con i deputati dell'Unione, il gruppo formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). “Ciascuno vede che questo non è il momento di viaggiare”, ha affermato Merkel. La cancelliera ha aggiunto che, con le restrizioni anticontagio “chiediamo molto ai cittadini”. La popolazione può quindi aspettarsi “alcune precauzioni alla frontiera”. (segue) (Geb)