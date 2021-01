Difesa: Putin invia alla Duma disegno di legge su estensione Nuovo Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Duma di Stato russa (camera bassa del Parlamento), Vjacheslav Volodin, ha inviato alla commissione competente il disegno di legge sulla ratifica dell'estensione del trattato Nuovo Start. E' quanto riferito dall'ufficio stampa della Duma. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha inviato oggi il disegno di legge alla Duma per la ratifica del trattato militare con gli Stati Uniti. "Domani, prima della sessione plenaria, la commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato discuterà questo progetto di legge e deciderà la sua presentazione all'esame della camera", si legge nel comunicato. Il trattato sulla riduzione delle armi strategiche in vigore fra Russia e Usa scadrà il prossimo 5 febbraio. (Rum)