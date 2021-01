Paesi Bassi: proseguono proteste contro il coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova serata di proteste in diverse città dei Paesi Bassi contro il coprifuoco imposto dal governo per contenere la diffusione del coronavirus. Secondo quanto riferito dalla polizia, tuttavia, la situazione nelle principali città olandesi sembra essere più serena: se ieri, infatti, prima delle 21 sono state segnalate diversi atti di violenza e insubordinazione, oggi ci sono stati solo alcuni raduni anche se l’atmosfera resta tesa a Rotterdam, Hilversum e Amsterdam dove in alcuni video pubblicati sui social si vedono dei dimostranti lanciare molotov per esprimere il loro dissenso. Il comandante della polizia, Willem Woelers, ha detto a “Nieuwsuur” che la situazione è molto diversa rispetto a quella di ieri e che, pur essendoci diversi giovani che manifestano in varie città, le forze dell’ordine non sono dovute intervenire usando la forza. Ieri, infatti, sono stati necessari lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere la folla. (Beb)