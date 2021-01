Energia: Casa Bianca, Biden ritiene Nord Stream 2 un “cattivo affare per l'Europa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, continua a considerare il gasdotto Nord Stream 2 “un cattivo affare per l'Europa”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, annunciando che l’amministrazione Biden rivedrà le misure adottate fino ad oggi in relazione al gasdotto, in realizzazione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. L’infrastruttura in questi giorni è al centro del dibattito tedesco in relazione al caso dell’oppositore russo Aleksej Navalnyj, detenuto dalle autorità di Mosca dopo un ricovero in Germania a seguito di un presunto avvelenamento. Il presidente dell'Unione cristiano democratica (Cdu) Armin Laschet, ha sottolineato che il tentativo di avvelenamento subito da Navalnyj in Russia nella scorsa estate “deve essere condannato con forza” ma ad ogni modo il progetto del Nord Stream 2 dovrebbe andare avanti a prescindere dalla risoluzione dei problemi legati alla detenzione dell'attivista.(Nys)