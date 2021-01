Roma: arrestata la vedova di Cillari storico alleato Banda Magliana, latitava da 6 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era latitante dal 2014, inserita nella lista dei 100 più pericolosi latitanti italiani ed è stata arrestata dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Roma. Si tratta di Matilde Ciarlante, 68 anni, che si era sottratta a due ordini di esecuzione pena emessi nel 2014 dalla Procura della Repubblica di Roma e nel 2017 dalla Procura Generale della Corte di appello di Napoli, a seguito di altrettante condanne, rispettivamente, a 6 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 4 anni e 5 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso. La donna è la moglie Giuseppe Cillari, morto nel 2002, che vantava un lungo curriculum criminale essendo stato affiliato, dapprima, alla Nuova camorra organizzata, consorteria facente capo a Raffaele Cutolo, e, successivamente, al boss campano Pasquale Galasso, per poi diventare “alleato” di Enrico Nicoletti, storico cassiere della Banda della Magliana. Una volta divenuto collaboratore di giustizia, Pasquale Galasso, di cui Cillari era stato per diversi anni uomo di assoluta fiducia, ha rilasciato dichiarazioni accusatorie nei confronti dei coniugi. (segue) (Rer)