Imprese: Ad AstraZeneca a “Die Welt”, lavoriamo per risolvere problemi vaccino Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda biofarmaceutica AstraZeneca (Svezia-Regno Unito) sta lavorando “24 ore su 24, sette giorni su sette, per risolvere i moltissimi problemi” relativi alla produzione del suo vaccino contro il Covid-19. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Die Welt”. In questo modo, l'Ad ha difeso la sua società dalla pioggia di critiche da cui è stata sommersa. Il vaccino di AstraZeneca pare, infatti, non sufficientemente efficace sugli ultra65enni. Inoltre, l'azienda è tra quei produttori del vaccino contro il coronavirus che stanno ritardando o riducendo le consegne delle dosi. “Penso che siamo stati relativamente specifici con le informazioni. Ovviamente, siamo tutti molto delusi. Vorremmo produrre di più”, ha affermato Soriot. L'amministratore delegato di AstraZeneca ha aggiunto di ritenere che, “a febbraio”, la società consegnerà in Europa “una quantità ragionevole” del vaccino. Tuttavia, ha avvertito Soriot, le dosi saranno “ovviamente meno del previsto”. (segue) (Geb)