Imprese: Ad AstraZeneca a “Die Welt”, lavoriamo per risolvere problemi vaccino Covid (2)

- Soriot ha illustrato le complessità che caratterizzano la produzione del rimedio contro la Sars-Cov2. In una prima fase, viene sviluppata “la sostanza farmaceutica, il vaccino”. Successivamente, il preparato viene trasferito “in diversi stabilimenti” per essere inserito nelle fiale, venendo denominato “il prodotto farmaceutico, il prodotto finale”. Per l'Europa, la sostanza farmaceutica viene prodotta in due stabilimenti di AstraZeneca, “uno nei Paesi Bassi e uno in Belgio”. Il prodotto farmaceutico è, invece, realizzato nelle fabbriche che l'azienda ha “in Italia e in Germania”. Al riguardo, Soriot ha evidenziato: “Dal punto di vista del prodotto farmaceutico, abbiamo piena capacità. Non abbiamo nessun problema”. Le difficoltà sono state, invece, incontrate da AstraZeneca “nella produzione della sostanza farmaceutica”, in particolare con in partner dell'azienda negli Stati Uniti, in Australia e in Belgio. Soriot ha, quindi, ammesso che AstraZeneca è “sostanzialmente indietro di due mesi” rispetto ai piani per la produzione del vaccino contro il Covid-19. Per le dosi destinate all'Ue, tale periodo sale a “tre mesi”. Tuttavia, come sottolineato da Soriot, ciò non significa che AstraZeneca stia “sottraendo i vaccini agli europei per venderli da qualche altra parte a scopo di profitto”. L'impresa vuole, ha infine dichiarato Soriot, si è impegnata a produrre il vaccino contro il coronavirus “per il bene dell'umanità”. (Geb)