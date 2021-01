Usa: giudice Texas blocca moratoria Biden su espulsione clandestini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Drew Tipton, giudice federale del Texas, ha bloccato la moratoria di 100 giorni alle espulsioni degli stranieri irregolari ordinata dal dipartimento per la Sicurezza interna su impulso del presidente Joe Biden. Lo riferiscono i media Usa. La corte ha accolto una richiesta da parte dello Stato del Texas per un'ordinanza restrittiva in tal senso. Le autorità locali, infatti, hanno presentato un ricorso contro la circolare del dipartimento per la Sicurezza interna che ordina alle agenzie preposte di sospendere le espulsioni. Biden, durante la campagna elettorale, aveva promesso questa moratoria, oltre ad una campagna per la regolarizzazione di oltre 10 milioni di immigrati senza documenti.(Nys)