Cile-Argentina: vertice Pinera-Fernandez, accordo su costruzione congiunta cavo fibra ottica trans-pacifico (5)

- Nel marzo del 2019 i governi dei due paesi avevano siglato un nuovo accordo commerciale bilaterale che ha dato il via a un'ulteriore liberalizzazione del commercio di beni e servizi. Questo accordo "permetterà ai due paesi una maggiore integrazione e genererà benefici per entrambi i nostri popoli", aveva dichiarato allora il presidente cileno Sebastian Pinera. "E' uno degli accordi più approfonditi ed è stato ottenuto in un tempo record" aveva poi aggiunto il capo di Stato cileno. Le trattative per il rafforzamento e l'aggiornamento dell'Accordo di complementazione economica "Ace 35" tra Cile ed Argentina erano iniziate nel novembre del 2017 dal governo dell'ex presidente Michelle Bachelet. Successivamente erano state portate avanti e sviluppate anche dall'attuale presidente Sebastian Pinera. Tra i capitoli nuovi figurano quelli sul medio ambiente, lavoro, politiche di genere, piccole e medie imprese, cooperazione e politiche sulla competitività oltre alla eliminazione del roaming a livello di telecomunicazioni e a una maggiore agilità amministrativa nelle pratiche commerciali. (Abu)