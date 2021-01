Usa: senatore Leahy in ospedale, dovrà presiedere processo impeachment Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Patrick Leahy, colui che dovrà presiedere il processo di impeachment ai danni dell'ex presidente statunitense Donald Trump, è stato portato in ospedale a seguito di un malore. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, citando una nota dell’ufficio di Leahy. David Carle, portavoce del senatore dem, ha spiegato che quest’ultimo, 80enne, "si è sentito male" nel suo ufficio del Campidoglio degli Stati Uniti, ed è stato prontamente visitato dal medico curante. "Per maggiore cautela – ha proseguito Carle - il dottore gli ha raccomandato farsi portare in ospedale, dove si trova in questo momento". Poche ore prima del malore, Leahy ha giurato di presiedere il processo di impeachment al Senato contro Trump, in programma per l’8 febbraio. Presidente pro tempore, il parlamentare del Vermont è il secondo funzionario di più alto rango del Senato federale, prima di lui viene solo la vicepresidente Kamala Harris, cui la Costituzione riconosce anche il ruolo di presidente della camera alta del Congresso Usa.(Nys)