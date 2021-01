Shoah: appello delle Nazioni Unite contro negazionismo e neonazismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato tramite un accorato appello per la Giornata internazionale in memoria delle vittime della Shoah, che onora il ricordo di sei milioni di ebrei e di milioni di altre persone sterminate dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. La crisi innescata dalla pandemia di Covid-19 “ha messo a nudo ingiustizie di lunga data e ha contribuito a un rinnovato aumento dell'antisemitismo e della xenofobia” ha detto Guterres. "Oggi – ha aggiunto - suprematisti bianchi e neonazisti stanno risorgendo, reclutando e intensificando i loro sforzi per negare, distorcere e riscrivere la storia”. La pandemia “ha dato loro nuove opportunità di colpire le minoranze” ha proseguito Guterres. “Dobbiamo compiere sforzi congiunti urgenti per fermarli ", ha concluso. (Nys)