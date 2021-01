Kosovo: ambasciatore Ue lancia progetto da 7 milioni di euro a sostegno del settore giudiziario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma mira a riformare il sistema giudiziario del Kosovo in linea con gli standard europei e internazionali. Assisterà le istituzioni nel consolidamento del quadro giuridico e istituzionale, rafforzerà l'indipendenza, l'imparzialità, la responsabilità, la professionalità, la qualità, l'efficienza e la trasparenza della magistratura e migliorerà anche l'accesso alla giustizia per ogni cittadino, in particolare per le donne e i gruppi svantaggiati o emarginati. L'ambasciatore Szunyog ha sottolineato che un sistema giudiziario indipendente, imparziale e professionale sono gli elementi cruciali per una società democratica e che i cittadini del Kosovo hanno tutto il diritto di aspettarsi istituzioni indipendenti e professionali per lo Stato di diritto al loro servizio e che tali istituzioni devono garantire i loro diritti civili e combattere efficacemente la corruzione e la criminalità organizzata. Questo progetto è sviluppato dalla Fondazione tedesca per la cooperazione legale internazionale (Irz) come partner principale insieme al Centro per la cooperazione legale internazionale (Paesi Bassi) e al ministero della Giustizia della Croazia. (Alt)