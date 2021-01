Kosovo: ambasciatori Quintetto, elezioni libere decisive per futuro del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha reso noto nei giorni scorsi che queste liste non sarebbero certificate in quanto risulterebbero tra i candidati nelle liste anche persone condannate per reati negli ultimi tre anni. "Non è stata ancora presa una decisione, domani è il termine per decidere", ha detto ieri al quotidiano "Telegrafi" Mul Desku, presidente della segreteria della commissione elettorale per i reclami e i ricorsi. Nel frattempo, la Commissione elettorale centrale ha dichiarato che attenderà la decisione dalla Giuriaa per i reclami e gli appelli elettorali del Kosovo (Ecap) per ulteriori azioni. "Dopo la presentazione di eventuali reclami, l'Ecap ha 72 ore per decidere sui reclami che vengono presentati e ovviamente noi come Cec aspetteremo il processo decisionale di questa istituzione", ha detto nei giorni scorsi il portavoce della Cec, Valmir Elezi. (segue) (Alt)