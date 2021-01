Kosovo: ambasciatore Usa Kosnett, con presidenza Biden restano gli stessi obiettivi di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica degli Stati Uniti in Kosovo e nei Balcani negli ultimi vent'anni è stata essenzialmente bipartisan e gli obiettivi per il Kosovo includono sviluppo economico, opportunità economiche per i giovani, migliore integrazione e relazioni pacifiche con i vicini, democrazia forte, stato di diritto e lotta alla corruzione. Lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo Philip Kosnett in una intervista a “Gazeta Blic”. "Sotto l'aspetto strategico, questi obiettivi sono gli stessi indipendentemente dal fatto che i democratici o i repubblicani abbiano il controllo alla Casa Bianca. Mi aspetto che questi obiettivi generali rimangano gli stessi", ha spiegato Kosnett in merito alla politica della nuova amministrazione presidenziale Usa nei confronti della regione. Kosnett ha detto potrebbero esserci iniziative da parte del nuovo presidente Joe Biden nelle prossime settimane e mesi. "Non desidero speculare, è troppo presto - ma penso che questo sia un processo di consultazioni in corso all'interno degli Stati Uniti. Il governo degli Stati e l'ambasciata degli Stati Uniti ne fanno parte". Kosnett ha poi osservato che le tensioni sono alte in Kosovo in questo momento in vista delle elezioni parlamentari di febbraio e sottolineato l'importanza di una maggiore cooperazione dei partiti anziché fomentare lo scontro politico. "Devono spiegare al popolo del Kosovo quali sono i loro piani economici, come desiderano fare crescere le possibilità economiche, come miglioreranno le relazioni con i vicini, combattono la corruzione, promuovono la salute pubblica", ha proseguito il diplomatico. Commentando il possibile esito del dialogo Kosovo-Serbia, l'ambasciatore ha affermato che gli Usa non hanno mai perseguito attivamente l'idea di uno scambio territoriale come soluzione, ma che nel caso in cui le due parti acconsentissero a una "ridefinizione dei confini, noi non lo licenzieremo immediatamente". (Alt)