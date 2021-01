Cile-Argentina: vertice Pinera-Fernandez, accordo su costruzione congiunta cavo fibra ottica trans-pacifico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del ministero degli Esteri argentino, nel corso del 2019 il Cile è stato la quarta destinazione delle esportazioni nazionali e la diciassettesima tra i partner da cui Buenos Aires importa beni e prodotti. Durante quell'anno, il Cile è stato il paese con cui l'Argentina ha ottenuto il più grande avanzo commerciale: con esportazioni per 3,069 miliardi di dollari e importazioni per 536,6 milioni, con un saldo positivo della bilancia commerciale di 2,532 miliardi. Secondo un recente documento del Centro studi internazionali del ministero degli Esteri, nei primi mesi del 2020 il flusso commerciale bilaterale ha registrato una leggera flessione, ma il Cile è rimasto ad ogni modo tra le 4 principali destinazioni dell'export argentino, ed il paese in cui le vendite argentine sono diminuite di meno. (segue) (Abu)