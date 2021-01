© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, in un post su Facebook rimarca: "L’unica cosa che davvero rileva, al di là di chi sarà chiamato a guidare l’Italia, è che la Repubblica possa rialzare la testa. Allora avremo vinto tutti, perché avrà vinto l’Italia. Quanto a me, mi ritroverete sempre, forte e appassionato, a tifare per il nostro Paese". (Rin)