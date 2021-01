© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La marina militare dell'Ucraina riceverà dei droni di produzione turca Bayraktar TB2 nel corso di quest'anno, impiegabili in operazione in mare e su suolo. Lo ha affermato il comandante della marina ucraina, Oleksiy Neizhpapa, nel corso dell'incontro a Odessa con i funzionari dell'azienda della difesa turca Baykar, produttrice dei droni, come riferiscono i media locali. (Rum)