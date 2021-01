Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- I membri di Retake Roma insieme ai volontari della Parrocchia dei santi Silvestro e Martino ai Monti e a quelli di Caritas Crs – Cooperativa Roma Solidarietà e di Sorteaps, danno il via, con il supporto del Municipio Roma I Centro, a un progetto di cura del parco del Colle Oppio e delle vie adiacenti per restituire bellezza a questi magnifici luoghi, colmi di storia ma troppo spesso abbandonati all'incuria.Roma, Colle Oppio di fronte alla mensa Caritas (ore 10:30)- In occasione della Giornata della Memoria nasce il "Civico giusto", una mattonella per "segnare e riconoscere" le case di chi ha salvato gli ebrei. Il progetto di Roma Bpa – Mamma Roma e i suoi Figli Migliori sarà portato avanti in collaborazione con la neonata Rete di scuole.Roma, viale Giotto 24 (ore 11)- Il comune di Civitavecchia celebra il Giorno della Memoria.Civitavecchia, cimitero monumentale di via Aurelia Nord (ore 11:30)- Il Parco archeologico del Colosseo e la Comunità Ebraica di Roma celebrano il Giorno della Memoria con un concerto dei maestri Marco Valabrega (violino) e Nicola Pignatiello (chitarra). Il concerto sarà trasmesso dalla Curia Iulia nel Foro Romano attraverso il canale Youtube e sulla Pagina Facebook del Parco archeologico del Colosseo e della Comunità Ebraica di Roma. (Ore 12:00)- In occasione del Giorno della memoria il Teatro di Rom presenta due proposte-evento in collaborazione con Biblioteche di Roma e Rai Radio3 in streaming sui rispettivi canali social per un pomeriggio di letture interpretate da Sara Putignano e Dario Caccuri (ore 15.30 e ore 18.40) dal Teatro Quarticciolo e con una serata teatrale dal palco dell'Argentina (ore 20.30 con Radio 3 e gli allievi attori della Silvio d'Amico diretti da Arturo Cirillo.- In occasione del Giorno della Memoria, l'università la Sapienza di Roma ricorda le vittime della Shoah con un tributo musicale in un video ispirato alla giornata, introdotto da un intervento della Rettrice Antonella Polimeni. (Rer)