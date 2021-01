© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico "mette al primo posto l’interesse del Paese, il bisogno di protezione, il piano vaccini, la crisi economica e sociale. Lavoriamo per un governo che faccia presto e bene. Gli italiani non volevano una crisi al buio e non vorranno le elezioni". Lo ha detto al Tg2 il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. (Rin)