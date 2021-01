Usa: ex portavoce Casa Bianca McEnany assunta da emittente “Fox News”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kayleigh McEnany, portavoce della Casa Bianca durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump, è stata assunta dall'emittente “Fox News”. Lo riferiscono i media Usa, citando il gruppo Citizens for Responsibility and Ethics che in questi anni ha più volte denunciato "le porte girevoli” tra “Fox News” e l'amministrazione Trump. Anche la portavoce precedente, Sarah Huckabee Sanders, era stata assunta da “Fox” dopo aver lasciato la Casa Bianca nel 2019, mentre Hope Hicks ha lavorato con l’emittente conservatrice nel periodo tra i suoi due incarichi al fianco dell'ex presidente Trump. (Nys)