Roma: arrestata la vedova di Cillari storico alleato Banda Magliana, latitava da 6 anni (2)

- La cattura è frutto dello sviluppo investigativo di un’informazione acquisita dagli specialisti del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria sulla possibile presenza a Roma della Ciarlante. La donna è stata localizzata la sera del 25 gennaio, nel quartiere Prati della Capitale, nei pressi dello studio professionale di un suo parente. Una volta fermata, la donna, nell’ulteriore tentativo di sottrarsi alla cattura, ha esibito un documento di riconoscimento che è risultato falsificato e fornito dati anagrafici non veritieri. Pertanto, su disposizione della Procura di Roma, Ciarlante è stata arrestata per essere sottoposta a processo per direttissima nella mattinata del giorno successivo davanti al Tribunale di Roma, concluso con il patteggiamento di una pena di 2 anni di reclusione per i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e false dichiarazioni sulla identità. Quindi l’ex latitante è stata portata presso la Casa Circondariale “Rebibbia” di Roma per scontare tutte le condanne pendenti. (Rer)