Germania: governo, sospensione “freno al debito” è opinione personale del capo di gabinetto Braun

- La sospensione per i prossimi anni del “freno al debito” è “un'opinione personale” del suo autore, il capo di gabinetto della Cancelleria federale Helge Braun. È quanto affermato dal portavoce del governo federale, Steffen Seibert. Per il settimanale “Der Spiegel”, le dichiarazioni di Seibert costituiscono “una presa di distanze soltanto formale” da parte della cancelliera Angela Merkel dalla proposta di Braun. Il capo di gabinetto della Cancelleria federale, esponente dell'Unione cristiano-democratica, è infatti uno stretto confidente di Merkel. Come nota “Der Spiegel”, in termini di contenuto, le affermazioni di Seibert lasciano spazio a un'interpretazione diversa. Se la cancelliera avesse voluto prendere completamente le distanze dal suo capo di gabinetto “avrebbe potuto affermarlo con chiarezza o addirittura contraddirlo”. Ora, all'interno della Cdu, è in corso un acceso dibattito sull'ipotesi che Merkel condivida nella sostanza la proposta di Braun sulla sospensione del “freno al debito”. (segue) (Geb)