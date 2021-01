Usa: Casa Bianca, Biden non ha "fissato" nuovi obiettivi sui vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha fissato nuovi obiettivi inderogabili nel rafforzamento della campagna vaccinale contro il Covid-19, quanto piuttosto espresso speranze circa un’accelerazione in tal senso. Lo ha precisato Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, in riferimento alle parole del presidente circa la possibilità di distribuire 100 milioni di dosi del vaccino anti-Covid nei primi cento giorni di mandato. "Il presidente in realtà non ha detto ‘il nuovo obiettivo è’", ma ha detto “spero che possiamo fare di più”, ha spiegato Psaki. “Questa è certamente la sua speranza", ha aggiunto la portavoce della Casa Bianca. Il presidente Biden "sta continuando a spingere la nostra squadra a vaccinare il maggior numero di cittadini il più rapidamente possibile”, ha proseguito Psaki. Per poi concludere dicendo: “Per questo abbiamo fissato l'obiettivo audace di 100 milioni di dosi in cento giorni".(Nys)