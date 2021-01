Usa: Janet Yellen giura come prima donna a capo del Tesoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Janet Yellen ha prestato giuramento come segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ruolo ricoperto per la prima volta da una donna. Yellen giurato nelle mani della vicepresidente Usa, Kamala Harris, durante una breve cerimonia tenutasi in una zona esterna della Casa Bianca che si affaccia sulla sede del dipartimento del Tesoro. Presenti anche il marito di Yellen, l’economista e vincitore del Premio Nobel, George Akerlof, e il figlio Robert Akerlof, anch’egli economista. "Yellen è una pioniera, il cui profondo impegno nei confronti delle famiglie lavoratrici sarà essenziale per affrontare le urgenti sfide economiche che il popolo statunitense deve affrontare", ha commentato Harris in un messaggio su Twitter dopo la cerimonia. Yellen assume le redini del Tesoro dopo che il Senato federale degli Stati uniti ha confermato la sua nomina ieri sera, con 84 voti a favore. Già presidente della Federal Reserve, la nuova esponente dell’amministrazione Biden è stata anche presidente del Consiglio economico della Casa Bianca. (Nys)