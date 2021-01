Camera: domani audizioni su Recovery plan in commissione Attività produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 27 gennaio, dalle ore 10.15, la commissione Attività produttive della Camera, nell'ambito della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, svolge, in videoconferenza, le audizioni dei seguenti rappresentanti: Ore 10.15 dell'Associazione italiana Confindustria alberghi; ore 10.35 di Cna turismo e commercio; ore 10.55 dell'Associazione europea delle vie Francigene (Aevf); ore 11.15 del Centro internazionale di studi sull'economia turistica (Ciset); ore 11.35 di Confturismo; ore 11.55 di Federalberghi; ore 12.15 di Federterme; ore 12.35 di Federturismo; ore 12.55 della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (Fiavet); ore 13.15 di rappresentanti di Assoturismo. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)