Russia: errore di "Deutsche Welle", Navalnyj diventa il presidente russo

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha avuto un primo colloquio telefonico con l'omologo russo “Aleksej Navalnyj”, dedicato al “trattamento del critico del Cremlino, Aleksej Navalnyj, detenuto” in Russia. È quanto riferisce su Twitter l'emittente radiofonica tedesca “Deutsche Welle”, che in un secondo messaggio aggiunge: “Ci scusiamo per l'errore. È da leggersi il presidente russo Vladimir Putin”. Una svista che cela un chiaro messaggio politico di solidarietà a Navalnyj e di critica a Putin. (Geb)