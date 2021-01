Germania: deputati Cdu-Csu respingono proposta di sospendere il “freno al debito” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per far fronte alla crisi del coronavirus, il Bundestag ha approvato la sospensione sia del "freno al debito" sia dello "zero nero". A oggi, il primo dei limiti alla spesa è congelato per l'intero anno in corso. Lo "zero nero" verrà, invece, ripristinato nel 2024. Cdu e Csu avevano respinto le richieste avanzate dal Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e dai Verdi di abolire già dal 2022 il "freno al debito" o lo "zero nero". Il gruppo formato al Bundestag dai due partiti democristiano-conservatori ha respinto la proposta di Braun anche perché imporrebbe una riforma costituzionale a otto mesi alle elezioni in Germania, il 26 settembre. A tale scopo, sarebbe necessaria una maggioranza di due terzi sia al parlamento federale sia Bundesrat, la camera che rappresenta i Laender. La maggioranza formata da Cdu, Csu e SpD dovrebbe, quindi, fare affidamento sui voti dell'opposizione.