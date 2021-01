Germania: deputati Cdu-Csu respingono proposta di sospendere il “freno al debito” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce “Der Spiegel”, per i deputati di Cdu e Csu, la proposta di Braun è poi “effettivamente sbagliata”. Secondo i democristiano-conservatori, dal 2022 è infatti possibile tornare a rispettare il “freno al debito” e aumentare gli investimenti senza dover aumentare le tasse. “Il freno al debito si è dimostrato efficace”, ha sottolineato al riguardo Rehberg. Per l'esponente della Cdu, “la causa della crisi dell'euro non è stato troppo poco, ma troppo debito”. Inoltre, “è ingannevole ritenere permanenti gli attuali tassi di interesse bassi o negativi", ha avvertito Rehberg. Infine, il deputato della Cdu al Bundestag ha avvertito: “Se i tassi di interesse tornassero ad aumentare, significherebbero alti rischi per i bilanci futuri”. (Geb)