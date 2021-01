Enel X: al via tre progetti innovativi su batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel X, la linea di business dedicata ai servizi energetici innovativi del Gruppo Enel, ha ottenuto il via libera dalla Commissione europea per lo sviluppo di tre progetti presentati nell’ambito del secondo Ipcei (Important Project of Common European Interest), creato per sostenere la filiera europea delle batterie, a cui partecipano 42 aziende Europee del settore. I progetti di Enel X riguardano applicazioni per la mobilità elettrica, per i grandi sistemi di accumulo stazionario e per la gestione sostenibile del fine vita delle batterie al litio. “La mobilità elettrica oltre a dare un importante contributo alla decarbonizzazione dei consumi rappresenta l’occasione per lo sviluppo di una filiera italiana per la produzione, lo sviluppo e il riutilizzo delle batterie - dichiara Francesco Venturini, Ceo di Enel X -. Con i progetti presentati nell’ambito del secondo Ipcei contribuiamo, attraverso le tecnologie sviluppate da Enel X, a migliorare la sostenibilità e l’efficienza dei sistemi di accumulo e la loro integrazione nella rete elettrica, favorendo un modello di economia circolare, in linea con le finalità del Green Deal. Enel X è stata una delle prime aziende a puntare sulle enormi potenzialità offerte dalla diffusione dei sistemi di accumulo, coniugando tecnologia, sostenibilità ambientale ed efficienza". (segue) (com)