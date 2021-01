Enel X: al via tre progetti innovativi su batterie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il primo progetto, focalizzato principalmente sulla mobilità elettrica, prevede il finanziamento delle fasi di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di infrastrutture di ricarica ad alta potenza (High Power Charging) integrate con sistemi di stoccaggio di energia. L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo di soluzioni per la ricarica ultra-veloce che rispondano proattivamente all’evoluzione del mercato: poter disporre di caricatori a maggior potenza per accorciare i tempi di ricarica, gestendo in modo opportuno le richieste di bilanciamento della rete elettrica a media tensione. L’innovativa infrastruttura di ricarica, modulare ed efficiente, è progettata in corrente continua e, attraverso l’integrazione con le batterie, consentirà d’individuare modalità per fornire servizi alla rete. Nell’ottica di un futuro sempre più elettrificato, le tecnologie di Vehicle to Grid (V2G) e l’integrazione dei veicoli elettrici con la rete abilitano un circolo virtuoso a supporto dell’ulteriore penetrazione delle rinnovabili e della decarbonizzazione dei trasporti. Questa soluzione permetterà di accompagnare la diffusione dei veicoli elettrici alla loro integrazione con la rete elettrica, di minimizzare i tempi d’installazione delle infrastrutture di ricarica e di sfruttare la riduzione del costo dei sistemi di stoccaggio dell’energia migliorando l’efficienza economica dei siti. Inoltre, grazie all’impiego di batterie second life in alcuni dei siti pilota, verrà sviluppata un’architettura non solo innovativa, ma anche pienamente sostenibile e in linea ai principi dell’economia circolare. (segue) (com)