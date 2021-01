Enel X: al via tre progetti innovativi su batterie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel X ha inoltre presentato un progetto per lo sviluppo di software di ottimizzazione per impianti di accumulo di taglia industriale, che svilupperà anche modelli di Machine Learning per l’impiego di batterie second life. I Software sviluppati permetteranno di ottimizzare il dimensionamento degli impianti e l’esercizio delle batterie, massimizzando l’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili e l’applicazione dei principi di economia circolare. Enel X svilupperà e testerà, infine, soluzioni industriali per la logistica, trasporto, storage, automazione dei processi di smontaggio e riciclo delle batterie a fine vita dei veicoli elettrici, stimabili solo in Italia in circa 60mila tonnellate/anno entro il 2030, e dei grandi sistemi di accumulo per uso stazionario. Il progetto verrà sviluppato in collaborazione con altre aziende e enti di ricerca partecipanti all’Ipcei, fra cui Enea, istituzione pubblica di ricerca che coordina l’Italian Battery Alliance e partecipa a tutte le iniziative europee di R&D&I sulle batterie e Midac, azienda leader nella produzione di batterie, che curerà lo sviluppo delle applicazioni industriali nell’ambito del progetto. Questa iniziativa getta le basi di una nuova filiera nazionale delle batterie, sostenibile e competitiva; un’ulteriore conferma dell’importanza e delle opportunità offerte dall’applicazione della circolarità energetica. (com)