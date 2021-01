Governo: Berlusconi, unità sostanziale o urne, FI dalla parte di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla crisi politica di una maggioranza "inadeguata e insufficiente, che si somma all’emergenza sanitaria e a quella economica, ho fatto appello ad un’unità sostanziale del Paese, da realizzare se possibile in questo Parlamento o, se non è possibile, chiamando gli italiani alle urne". Lo scrive il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, su Facebook in occasione dei 27 anni dalla nascita del partito che ha fondato. "Oggi il nuovo miracolo italiano si chiama fine della pandemia e ripresa dell’economia - continua il leader azzurro -. Oggi come allora questo miracolo richiede senso di responsabilità e non è possibile con soluzioni di basso profilo, non è possibile se la classe politica pensa solo alla propria sopravvivenza, ma soprattutto non è possibile senza le idee, i programmi, i valori che solo noi rappresentiamo in Italia. Oggi, come 27 anni fa, da una parte sola, dalla parte degli italiani". (Rin)