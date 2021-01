G20: Bankitalia, pieno sostegno a programma Italia sul Finance Track

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari di alto rango del G20 Finance Track e rappresentanti dei Paesi ospiti e delle organizzazioni internazionali e regionali si sono riuniti per la seconda giornata del primo incontro dei Deputies dei dicasteri delle Finanze e delle Banche centrali sotto la presidenza italiana del G20. Lo rende noto un comunicato. La trasformazione digitale dell'economia, che è stata accelerata dalla pandemia di Covid-19, ha portato con sé benefici potenzialmente significativi ma anche sfide. Questo è stato l'argomento della riunione odierna, durante la quale l'Italia ha presentato le priorità e il programma di lavoro del Finance Track per quest'anno in materia di regolamentazione finanziaria e inclusione finanziaria, fiscalità internazionale, finanziamento della preparazione alle pandemie e finanza sostenibile. Il programma ha ricevuto pieno sostegno. (segue) (Com)