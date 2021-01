G20: Bankitalia, pieno sostegno a programma Italia sul Finance Track (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia continuerà a plasmare gli sviluppi economici globali fino al 2021 e potrebbe lasciare eredità persistenti, come maggiori disuguaglianze e debolezze aziendali. Dal punto di vista della stabilità e della regolamentazione finanziaria, sarà essenziale imparare dalla crisi, in particolare su come il settore finanziario, compresa la finanza non bancaria, ha resistito allo shock e sulla necessità di adeguare il quadro normativo. Un'altra priorità per la presidenza italiana, nell'area del settore finanziario, è la tempestiva attuazione della Roadmap per il rafforzamento dei pagamenti transfrontalieri approvata sotto la presidenza saudita. Un terzo obiettivo, particolarmente importante, è il ripristino del gruppo di studio sulla finanza sostenibile, che contribuirà a comprendere come il settore finanziario può aiutare a realizzare una transizione verde e allinearsi con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. (Com)